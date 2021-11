Variante Omicron. Positivi anche moglie e figli del paziente “zero”. Non sequenziabili test madre e suocera, bassa carica virale

- Advertisement -

AgenPress – Sono risultati positivi alla variante Omicron anche la moglie e i due figli del paziente zero italiano, un manager che risiede nel Casertano.

L’ulteriore conferma viene dal sequenziamento relativo all’uomo, che per lavoro è stato di recente in Monzambico, e ai contatti diretti avuti al suo rientro in Italia, prima a Roma, poi a casa e poi a Milano.

Non sono sequenziabili, per via della bassissima carica virale, i test della madre e della suocera. Al momento non è quindi possibile sapere se anche le due anziane siano state contagiate dalla variante Omicron, così come accertato per il manager dell’Eni, sua moglie e i due figli. In ogni caso le condizioni delle due donne, vaccinate con doppia dose, non destano alcuna preoccupazione, così come quelle del resto della famiglia.

L’intero suo nucleo familiare presenta la variante B.1.1.529. Il sequenziamento in tempi rapidi è stato possibile grazie a strumenti che con tecnologiaNgs, di cui è dotato il laboratorio dell’ospedale Cotugno di Napoli, specializzato in malattie infettive e centro di riferimento regionale per la pandemia, che consentono di processare e valutare il genoma virale in toto nel giro di 24 ore. Tutti e quattro i pazienti non presentano sintomi rilevanti a conferma dell’azione prodotta dal vaccino.

“Esprimiamo apprezzamento – per il personale altamente qualificato del Cotugno che ha completato il sequenziamento. Seguiremo con la massima attenzione questo caso, specie per il tracciamento”, si legge in una nota del presidente della Regione, Vincenzo De Luca.

