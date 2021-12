Variante Omicron. Ue monitoria la situazione. Sileri, avremo centinaia di migliaia di contagiati, ma niente panico

- Advertisement -

AgenPress – L’Ue continua a “operare uno stretto monitoraggio della situazione, in particolare riguardo alla proporzionalità” delle misure e quando i dati su Omicron saranno completi “si attende che le misure prese dai Paesi membri tornino a convergere”.

E’ quanto dice un portavoce della Commissione Ue dopo che la Finlandia ha imposto il divieto di ingresso agli stranieri non vaccinati. “E’ importante che ci sia coordinamento sulle misure. I nostri obiettivi restano proteggere la salute, facilitare una libera e sicura circolazione e assicurare il funzionamento del mercato interno”.

“Ci dobbiamo aspettare che centinaia di migliaia di persone si contagino con Omicron nelle prossime settimane”, dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. “Abbiamo in circolazione la Omicron, andiamo verso la riduzione della quarantena per i vaccinati ma per gradi. Ossia con il passare dei giorni ci possono essere degli aggiustamenti a seconda delle situazione. Con Omicron stiamo andando verso endemia, quindi niente panico”.