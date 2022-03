Vicenza. 25enne uccide i genitori a colpi di pistola. Liti frequenti per ragioni economiche

- Advertisement -

AgenPress – Un uomo e una donna 60enni sono stati uccisi a colpi di pistola a Chiampo, nel vicentino. Responsabile dell’omicidio sarebbe il figlio 25enne.

L’omicidio, in base ai primi accertamento dei Carabinieri, è avvenuto ieri pomeriggio nell’abitazione di Chiampo dove i tre risiedevano. Dopo aver ucciso entrambi i genitori con un’arma da fuoco detenuta illegalmente, il 25enne è uscito di casa e ha vagato per ore con la sua auto, prima di costituirsi la notte scorsa ai Carabinieri di Vicenza.

Prima di costituirsi, l’uomo è uscito di casa e ha vagato per ore con la sua auto. Negli ultimi tempi erano frequenti le liti in famiglia, proprio perché il giovane pretendeva continuamente soldi dai genitori. In attesa dell’autopsia, il medico legale deve effettuare i primi accertamenti esterni sui cadaveri.

Il 25enne, che si trova ora in carcere a Vicenza, aveva recuperato la pistola in maniera illegale, secondo una prima ricostruzione. I carabinieri hanno ritrovato i corpi senza vita dei genitori intorno alle 22 di martedì, dopo essere entrati nell’abitazione grazie all’intervento dei vigili del fuoco.