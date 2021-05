Voli di Stato della Casellati: Codacons presenta esposto alla Corte dei conti

AgenPress. Sul caso dei voli di Stato della Presidente del Senato il Codacons presenta oggi un esposto alla Corte dei Conti, affinché sia aperta una indagine contabile volta ad accertare il possibile danno sul fronte erariale.

Ancora una volta siamo costretti a denunciare alla magistratura contabile un uso degli aerei di Stato che non sembra rispettare i criteri dell’economicità e del buon andamento della P.A. – spiega il Codacons – Vogliamo sapere se i 124 voli utilizzati dalla Casellati in un solo anno, il 75% dei quali per spostamenti verso casa e uno per le vacanze in Sardegna, siano legittimi, e se sia vero che il loro costo per la collettività ammonti a 1 milione di euro.

Siamo certi che tutte le disposizioni in materia di voli di Stato siano state rispettate, ma riteniamo necessario che la Corte dei Conti faccia chiarezza e accerti se in un momento di grande difficoltà economica per il paese i rappresentanti delle nostre istituzioni possano fare un simile uso degli aerei di Stato, e se vi siano stati eventuali sprechi di soldi pubblici e, conseguentemente, danni erariali per la collettività – conclude il Codacons.