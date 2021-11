11 furbetti in carcere per rapine, furti e spaccio, ma prendevano il reddito di cittadinanza

- Advertisement -

Agenpress – La guardia di Finanza ha individuato e denunciato sull’intera provincia di Ravenna 11 pregiudicati che lo percepivano indebitamente per un danno alle casse pubbliche stimato in oltre 40 mila euro. In particolare secondo le verifiche della Prima compagnia di Ravenna, della compagnia di Faenza e della tenenza di Lugo, tra giugno e ottobre 2020 gli 11 – sei italiani e cinque extracomunitari residenti tra Ravenna, Faenza e Bagnacavallo – avevano ottenuto illecitamente il reddito di cittadinanza anche per il periodo in cui si trovavano in regime detentivo.

Gli 11 sono risultati detenuti sia in fase di custodia cautelare che per espiazione della pena definitiva per vari reati: ricettazione, spaccio, estorsione, rapina, furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi e maltrattamenti in famiglia.

- Advertisement -