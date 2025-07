Ucraina, Nordio: “Cruciale continuare a supportarla”

FIRMATO MEMORANDUM DI COOPERAZIONE IN AMBITO PENITENZIARIO CON OMOLOGA STEFANISHYNA

AgenPress. Il Guardasigilli Carlo Nordio, alla Conferenza per la Ripresa dell’Ucraina 2025 presso il Centro Congressi La Nuvola di Roma, è intervenuto al panel dedicato al rafforzamento dello Stato di diritto in Ucraina (“Strengthening Rule of Law Through Integrity and Enforcement Efforts”).

“Sono davvero onorato di essere qui oggi e vedere la partecipazione di così tanti leader che non si sono dimenticati dell’Ucraina, e che sono pienamente coscienti di quanto sia cruciale continuare a supportare questo Paese”, ha detto il Ministro nell’apertura del suo intervento.

Nordio ha ricordato gli impegni assunti per sostenere l’Ucraina durante le riunioni dei Ministri della Giustizia dei Paesi G7 a Berlino, nel 2022, e a Tokyo, nel 2023. I Ministri hanno assicurato, in entrambe le occasioni, “uno sforzo continuo per supportare le autorità giudiziarie ucraine”. Da ultimo col G7 sotto la presidenza italiana a Venezia, ai quali hanno preso parte l’allora Ministro della Giustizia ucraino Denis Maliuska e il Procuratore Generale, Andriy Kostin. In quell’occasione è stata adottata una Dichiarazione Finale che, ha detto il Ministro, “è stato un altro passo fondamentale per supportare l’apparato anticorruzione ucraino, le riforme del sistema giudiziario e la struttura istituzionale” del Paese.

Per parte italiana, il Ministro ha citato l’iniziativa che ha coinvolto una delegazione di 15 tra magistrati e funzionari giudiziari ucraini, che hanno appreso dai giudici italiani la loro esperienza nei casi di corruzione. Importante è anche il Memorandum di cooperazione siglato dalla Scuola Superiore della Magistratura italiana e quella ucraina nel 2023. Il Guardasigilli ha anche annunciato che, in virtù del Memorandum siglato tra la SSM e il Centro di Formazione per procuratori dell’Ucraina nel 2024, “una delegazione di procuratori ucraini verrà ospitata in Italia, il prossimo ottobre, per un programma di formazione di tre giorni”.

Il panel si è concluso con la firma del Memorandum di cooperazione in ambito penitenziario tra Italia e Ucraina. Siglato dal Guardasigilli e dalla Ministra della Giustizia e Vicepremier dell’Ucraina con delega all’Integrazione europea ed euroatlantica Olha Stefanishyna, l’accordo porta a compimento gli incontri avuti a Kiev dal Guardasigilli, nel giugno 2024.

Con il Memorandum “il nostro Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria”, ha sottolineato il Ministro, “offre la sua esperienza in molte aree critiche, tramite gruppi di lavoro di esperti e visite di delegazioni”. Lo scopo finale del documento, ha concluso il Ministro, è “assicurare la modernizzazione e la digitalizzazione di entrambi i sistemi penitenziari e di esecuzione penale esterna, anche nella prospettiva di raggiungere gli standard europei nell’esecuzione delle sentenze penali”.

Hanno partecipato ai lavori Olga Stefanishyna, Ministra della Giustizia e Vicepremier dell’Ucraina con delega all’Integrazione europea ed euroatlantica; Stephen Doughty, Ministro del Regno Unito, il Nord America e i Territori d’Oltremare; Alain Berset, Segretario Generale del Consiglio d’Europa; Mathias Hubert Paul Cormann, Segretario Generale dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico; Viktor Pavlushchyk, Capo dell’Agenzia Anticorruzione ucraina; Denys Maslov, Capo della commissione giuridica del Parlamento ucraino.