Migranti. Valastro (CRI): “Lampedusa un modello di accoglienza. Arrivate più di 150 mila persone dal 1° giungo 2023 ad oggi”

AgenPress. Le attività nei centri di accoglienza, le procedure di frontiera, le azioni di supporto alle persone migranti che arrivano sulle nostre coste. Questi gli argomenti al centro dell’incontro nell’hotspot di Lampedusa tra Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, il prefetto Rosanna Rabuano, capo del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, e Filippo Grandi, Alto commissario delle Nazioni unite per i Rifugiati.

“Lavoriamo insieme per incentivare e promuovere il rispetto della Dignità e dei Diritti umani delle donne, degli uomini e dei bambini che raggiungono il nostro Paese al termine di lunghi viaggi di speranza, in fuga da terre martoriate da violenze, crisi, conflitti”. Così Rosario Valastro, Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, a seguito della visita nel centro di Contrada Imbriacola gestito dalla CRI.

“Quello che abbiamo realizzato a Lampedusa è un modello che oggi è un valido esempio per l’accoglienza in Europa e nel mondo – prosegue Valastro -. Dall’1 giugno 2023 abbiamo accolto in questa struttura oltre 150mila persone, garantendo a ciascuno di loro assistenza, mediazione, supporto sanitario e psicologico. Tutto ciò, unito ai trasferimenti e al lavoro svolto dalle Forze dell’Odine e dalle associazioni e realtà che sono al nostro fianco nelle attività, ha fatto e fa quotidianamente la differenza nella vita di migliaia di persone”, conclude Valastro.