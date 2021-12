Fedriga: Draghi dimostra visione, senso di responsabilità e capacità

- Advertisement -

AgenPress. “Nessuno può chiamarsi fuori”. Serve un patto sociale ed economico per rilanciare il nostro Paese. Lo ha ribadito il presidente del consiglio Mario Draghi, rilanciando la proposta del presidente della Confindustria all’assemblea degli industriali. Carlo Bonomi ha invitato le forze politiche a fare le riforme senza “rinvii, giochetti e veti”, augurandosi che Draghi “continui a lungo nella sua attuale esperienza”.

Draghi ha quindi chiesto nuove relazioni industriali per accompagnare le riforme che il Governo intende mettere in atto: “Vi chiedo di fare di più in una prospettiva di sviluppo a beneficio dei più deboli e delle nuove generazioni”.

“Bene il Presidente del Consiglio”, afferma Massimiliano Fedriga (presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni), in quanto “dimostra visione, senso di responsabilità e capacità di valutare quali siano le reali necessità del paese e dei cittadini”.