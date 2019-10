Payback farmaceutico:1650 da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma

Agenpress. “Finalmente arriva il via libera al decreto con il quale vengono ripartite tra le Regioni le risorse versate dalle aziende farmaceutiche per il ripiano dello sfondamento della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017, già disponibili in un apposito capitolo di bilancio del ministero dell’Economia. Si tratta di più di 1650 milioni di euro.

E siamo già al lavoro per definire il payback farmaceutico relativo al 2018”, lo ha dichiarato il Presidente delle Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini.

“Il decreto si è sbloccato – spiega Donato Toma (Presidente del Molise che oggi ha presieduto la Conferenza delle Regioni) grazie al lavoro di confronto costante delle Regioni, del Governo e della rappresentanza delle aziende farmaceutiche. Si tratta di una cifra importante per i bilanci regionali e per il servizio sanitario.