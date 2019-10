“Fuoriposto, il lavoro dove non te lo aspetti”, tappa a Bari del road show nazionale di Federsolidarietà

Agenpress. Lunedì 28 ottobre a Bari, dalle ore 10.30 alle 13.00 nella sede di Leader coop in Via Zaccaro 17, si svolgerà la tappa barese del road show nazionale di Confcooperative Federsolidarietà. L’iniziativa intende promuovere le buone pratiche ed i casi concreti di inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate.

A presentare la giornata è Daniele Ferrocino, Presidente Confcooperative Federsolidarietà Puglia: “Le cooperative sociali di inserimento lavorativo rappresentano una delle punte più evolute del welfare moderno. Offrono accoglienza, orientamento, supporto psico-pedagogico, formazione, inclusione e …. tanto altro ancora. Lavorando, producendo, innescando processi economici equi, solidali e sostenibili. Generando e rigenerando risorse ed opportunità. Non solo per chi è fragile e svantaggiato, ma anche per i territori e le comunità.”