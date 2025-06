Nozze Bezos: seguite in TV da oltre 25 milioni di italiani

AgenPress. Oltre 25 milioni di italiani hanno seguito attraverso la televisione e i device tecnologici il matrimonio fra il miliardario Jeff Bezos e la giornalista Lauren Sánchez per più di 5 minuti. Se i tempi di consumo si accorciano a un minuto, si arriva alla cifra monstre di 35 milioni di utenti che si sono informati sul “wedding reality” veneziano, come ha stimato il centro media OmnicomMediaGroup per conto del quotidiano Libero calcolando i dati degli ultimi 5 giorni.

Numeri record, per di più in piena estate quando il consumo della tv subisce un drastico calo (ma suppliscono le alternative tecnologiche di consumo), per un evento che di religioso in fondo ha poco, tutto focalizzato come è stato sulla mondanità, il toto nomi dei partecipanti, i colpi di scena e per il quale non è stato possibile realizzare una diretta per scelta stessa dei protagonisti (altrimenti avremmo avuto ascolti ancora superiori, annotano gli esperti).

Come numeri raggiunti siamo a livelli di grandi eventi epocali, concentrazioni di pubblico non lontane dall’annuncio del nuovo Papa a maggio, del Festival di Sanremo e delle finali di tennis o di calcio. Ottimi ascolti per i programmi che hanno puntato i fari su questi quattro giorni a cominciare dai contenitori più forti che hanno registrato consistenti incrementi. Tra i tanti, “Unomattina Estate” (+0.7%), cresce anche “Pomeriggio Cinque News” (+0.6%), molto bene pure “Mattino Cinque News” (+0.6%) così come interessanti sono i casi di “Tg2 Post” (+0.3%), che pur trattando temi di politica si è interessato al caso, e perfino del Tg3 (+0.5%). Per non parlare del Tg5, già molto forte al mattino, che ha superato spesso il 23% affrontando il tema, così come “Studio aperto” su Italia 1 (12.3% nel day time).

Il Tg1 non è stato da meno: l’edizione delle 20, affollata di impegnative inchieste sull’Iran e Gaza, venerdì sera ha sfiorato il 25.5% con le dirette dedicate al fatidico sì e sabato sera il 27%. Secondo lo studio, le classi sociali coinvolte sono state assolutamente trasversali: share molto simili per laureati e per chi ha un titolo di studio elementare. Le donne sono state il 59%, perfetto equilibrio tra Nord e Sud con picchi in Veneto dove l’edizione della TGR Rai ha sfiorato il 22%.