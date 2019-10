Manovra. Boccia (Confindustria). E’ timida, ci aspettavamo meno tasse sull’industria

Agenpress – E’ una manovra “è timida, e ci aspettavamo meno tasse sull’industria”, dice il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.

“Ci aspettavamo meno tasse sull’industria dalla manovra del governo, anche per un senso di responsabilità che abbiamo avuto, consapevoli che con questo debito pubblico non avevamo grandi margini” ha detto Boccia a Bolzano per il vertice con gli industriali tedeschi.

“E’ una manovra timida anche perché risorse non ce ne sono, e ci sono molti punti di criticità, a partire dalla tassa sulla plastica che è rilevante. Caricare un settore come quello della plastica di due miliardi di tassazione è chiaramente un’imposizione rilevante su un settore di nicchia che potrebbe avere effetti sull’economia reale non positivi”.