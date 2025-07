Istat: produzione -0,9% su anno. Unione Naz. Consumatori una Caporetto!

AgenPress. Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, la produzione industriale di maggio scende dello 0,7% sul mese precedente e dello 0,9% su base tendenziale.

“Una Caporetto! Non solo la produzione torna a scendere, dopo che in aprile si era interrotto il calo che su base tendenziale durava dal febbraio 2023, ossia da 26 mesi consecutivi, ma si assiste a un tracollo anche su base congiunturale, -0,7% in appena un mese” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando il dato Istat.

“Insomma, in aprile si trattava solo di un’illusione ottica, di un miraggio. Le industrie, purtroppo, sono e restano nel baratro della crisi nel quale sono precipitate da oramai oltre due anni” conclude Dona.