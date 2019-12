Salvini: “Dopo gli operai dell’Ilva il governo abusivo lascerà senza lavoro anche migliaia di lavoratori della Conad?”

Agenpress. Dopo gli operai dell’Ilva il governo abusivo lascerà senza lavoro anche migliaia di lavoratori della Conad?

Siamo preoccupati perché dal Mise non arrivano buone notizie e non vorremmo che dopo l’acquisizione della catena francese sull’orlo del fallimento, che riporta in Italia la proprietà di un settore importante, l’incapacità del governo mettesse a rischio i posti di lavoro.

La Lega segue la vicenda ed è vicina alle migliaia di dipendenti e alle loro famiglie.

E’ quanto dichiara, in una nota, il leader della Lega Matteo Salvini in merito alla vertenza Conad-Auchan a rischio 6 mila posti di lavoro.