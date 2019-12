Piemonte, Bergesio (Lega) “Scongiurare licenziamenti Alpitel, governo porta Paese alla rovina”

Agenpress. “L’Alpitel, azienda leader nel settore delle telecomunicazioni, ha annunciato la scorsa settimana 100 licenziamenti in Piemonte, di cui 29 nella sede storica di Nucetto e 32 in quella di Moncalieri.

Un Natale davvero amaro per questi dipendenti e per le loro famiglie il cui futuro sarà più incerto”. Così in una nota il senatore piemontese della Lega, Giorgio Maria Bergesio che prosegue “Naturalmente si tratta di una decisione che avrà forti ripercussioni economiche anche sul territorio”.

“Per questo motivo – spiega l’esponente del Carroccio – ho presentato un’interrogazione a risposta orale in Aula al Senato al ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, per sapere se fosse a conoscenza del nuovo piano industriale di Alpitel e quali iniziative intenda intraprendere per scongiurare i licenziamenti, valutando da subito l’attivazione di un tavolo di crisi per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali”.

E conclude “Mi auguro davvero si trovi al più presto una soluzione perché questo governo giallofucsia non sta facendo il bene delle imprese, non sta facendo il bene dei lavoratori onesti e non sta facendo il bene dell’Italia. Sta soltanto portando il Paese alla rovina”.