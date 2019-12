Klaus Davi: maxi blitz operazione Grattieri infonde speranza

Agenpress. L’operazione di Nicola Gratteri e dell’Arma dei Carabinieri infonde molta speranza nei Calabresi e in tutti gli Italiani. Quindi rivolgo a loro, a nome anche di Carlo Tansi e di Giuseppe Silvaggio consiglieri di minoranza del comune di San Luca un sentito grazie per quanto è stato fatto.

Sposiamo in pieno questa filosofia e questo modo di operare che infonde speranza e entusiasmo nella popolazione. Alla Calabria non serve il basso profilo, non serve solo il rispetto formale della burocrazia. La giustizia non può essere solo formale. Servono energia e speranza.

Molti degli arrestati sono stati oggetto di nostre inchieste: Nicola Bonavota, Orazio De Stefano, Luigi Mancuso, Salvatore Bonavota, Francesco Cirianni solo per citarne alcuni inseguiti fin sotto casa, i Franze, i Lobuono e tanti altri. Evidentemente avevamo colto nel segno.