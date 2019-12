Congresso Lega, Bossi: “Salvini non può imporci un ca..o, le cose imposte non funzionano”

Agenpress. “Sono contento di dirvi che oggi non si chiude nessuna Lega, questo congresso nella sostanza dà la possibilità di avere il doppio tesseramento, sarà possibile essere iscritti alla Lega e alla Lega per Salvini”:

“Questo – ha aggiunto – glielo possiamo concedere, siamo noi che concediamo non è Salvini che ci impone. Salvini non può imporci un cazzo lo diciamo con franchezza. Le cose imposte non funzionano”.

E’ quanto ha dichiarato Umberto Bossi dalla sala dell’Hotel Da Vinci di Milano dove è in corso il congresso per aggiornare lo statuto del partito.