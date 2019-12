Agenpress. Michaela Biancofiore lascia Forza Italia. La deputata, che ora passerà al gruppo misto sembra non condividere più le scelte della dirigenza.

“Siamo diventati come i grillini, uno vale uno senza distinguo, senza storia, senza rispetto per le persone. Lascio con la morte nel cuore, ma anche liberata. La Forza Italia nella quale sono nata e cresciuta, non esiste più”.

E’ quanto dichiara, in una nota, la deputa Michaela Biancofiore.