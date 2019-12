DC, Lorenzo Cesa (Udc): Il cordoglio dell’UDC per la morte di Dario Antoniozzi

Agenpress. Dario Antoniozzi, papà di Alfredo, è venuto a mancare. Lo ricordiamo come un grande statista democristiano, già Ministro, fondatore italiano del Ppe per conto della DC che nel 1976, a Bruxelles, andò dal notaio insieme a Marthens, Tindemans e gli altri leader popolari europei per fondare la grande famiglia popolare che oggi ha più di 58 partiti aderenti di tutta Europa.

Famiglia, sistema paese, rapporto con i territori, partecipazione, meritocrazia, difesa del made in Italy, l’idea di un’Italia sovrana in Europa sono tutti ideali e valori che si ritrovano nella sua opera nella volontà di coniugare i valori del popolarismo, del liberalismo e del riformismo. Andiamo avanti a testa alta per far continuare a germogliare i semi gettati nel solco che Antoniozzi ha per Noi tracciato.

Lo afferma il segretario nazionale UDC Lorenzo Cesa.