Banca Etruria: 14 ex dirigenti a processo. C’è anche Pierluigi Boschi, padre dell’ex ministro Maria Elena

Agenpress. Secondo la Procura di Arezzo i membri del cda e i dirigenti citati a giudizio non avrebbero vigilato sulla redazione di consulenze che in Procura ritengono in gran parte inutili e ripetitive, nonché tali da contribuire all’aggravamento del dissesto dell’istituto di credito.

La Procura di Arezzo ha esercitato la citazione diretta a giudizio per il reato di bancarotta colposa a carico di 14 ex dirigenti e membri dell’ultimo cda di Banca Etruria. Tra questi c’è anche Pierluigi Boschi, padre dell’ex ministro Maria Elena, il quale, nella vicenda della banca, per la prima volta finirebbe a processo.