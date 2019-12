Discorso Mattarella. Foad Aodi (Amsi): “L’Italia e gli italiani sono molto apprezzati nei nostri paesi ma l’onda dell’odio e razzismo religioso e razziale degli ultimi anni non è giustificata”

Agenpress. Le comunità del mondo arabo in Italia (Co-mai) e l’associazione medici di origine straniera in Italia (Amsi) insieme al movimento Uniti per Unire esprimono il loro apprezzamento per il discorso del Presidente Sergio Mattarella.

Concordano con lui che l’Italia e gli italiani sono molto apprezzati nei nostri paesi di origine per competenza, solidarietà, genio, arte, sport e sanità, ricordando che i professionisti della sanità italiani sono tra i più richiesti – dichiara Foad Aodi Fondatore Amsi e Co-mai e Membro del Gdl salute Globale Fnomceo -.

Non nascondiamo la grande difficoltà a comprendere l’aumento dell’ondata di razzismo in particolare quello religioso contro musulmani, ebrei, arabi e migranti per colpa di una politica di discriminazione piena di odio e paura verso il diverso.