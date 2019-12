Mattarella: Carfagna, condivido suo appello per il Sud, l’occupazione, l’ambiente

Agenpress. “Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno ricorda i principi sui quali le madri e i padri della Repubblica hanno fondato l’identità italiana e le sue regole: reciproca solidarietà, lotta alle disuguaglianze, fede nel futuro, unità.

Mi unisco al suo appello per affrontare l’emergenza del Sud e dell’occupazione, e quella del cambiamento climatico che ferisce così duramente il nostro territorio. Sono problemi gravissimi sui quali non farò mancare il mio impegno. Spero che la politica e tutta la comunità nazionale colgano le parole del Presidente della Repubblica, quando stigmatizza l’uso dei media e della Rete per diffondere disinformazione, odio e violenza che degradano il discorso pubblico, minano la convivenza civile e la coesione sociale.

Condivido il suo ottimismo e il suo orgoglio per l’ammirazione e il rispetto di cui l’Italia gode nel mondo. Sentimenti ispirati non solo dalla bellezza del nostro paesaggio, dal genio degli artisti e degli scienziati, ma anche dalla lealtà nelle alleanze, dallo spirito di collaborazione, dal contributo delle Forze dell’ordine e delle Forze Armate alla sicurezza e alla pace con lo spirito di umanità che sempre anima le nostre scelte. Sono i valori che hanno reso grande l’Italia, torniamo a farli nostri fino in fondo nel decennio che abbiamo di fronte”.

Così Mara Carfagna, Vice Presidente della Camera e deputata di Forza Italia, in una nota.