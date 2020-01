Di Maio: “Fondiamo questo 2020 sulla fiducia negli altri, nonostante le delusioni, nonostante le difficoltà”

Agenpress. Ogni giorno in questa società frenetica e votata al liberismo sfrenato, siamo vittime di ingiustizie e molti vivono continue delusioni. Questi comportamenti portano a chiuderci in noi stessi e a far prevalere la diffidenza verso il prossimo.

Le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono un grande appello all’Italia a restare uniti, solidali, altruisti e a comprendere le difficoltà degli altri.

L’unico modo per tornare a crescere, anche e soprattutto culturalmente, è restare una comunità, costi quel che costi.

Proviamoci ancora, fondiamo questo 2020 sulla fiducia negli altri, nonostante le delusioni, nonostante le difficoltà.

E’ quanto dichiara, in una nota, Luigi Di Maio.