Librandi (Italia Viva): Salvini si spinge oltre e ironizza sul Papa..

Agenpress. Non basta esibire il rosario ai comizi per dirsi cattolici, quando i fatti mostrano che in fondo c’è irrisione verso Papa Francesco: Salvini infatti non perde occasione per andare continuamente allo scontro contro l’attuale reggenza della Chiesa.

Lo fa per difendersi dagli attacchi che Papa Francesco gli muove per la mancanza di misericordia cristiana verso gli immigrati e i più sfortunati, oppure cerca di tirare la volata ad una cordata interna al Vaticano che si oppone all’attuale Papa?

Salvini con i suoi comportamenti fa un tuffo nel passato che ci riporta a prima di Cavour col libera chiesa in libero Stato. Ci chiediamo: lo farà forse per redimersi, avendo lui trasformato la Lega Nord che evocava la secessione ai tempi di Bossi in partito nazionale con interessi in Puglia e Calabria?

Lo dichiara il deputato di Italia Viva, Gianfranco Librandi.