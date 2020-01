Agenpress. Una donna di 30 anni ha sporto una denuncia alla polizia di Udine dichiarando di essere stata violentata in strada nella notte di Capodanno.

Tutto è successo, ha raccontato la donna, quando per scattare alcune foto è salita sul primo tratto della rampa di accesso al castello, in piazza Primo Maggio. Qui un uomo – afferma la donna – l’avrebbe aggredita per poi abusare di lei.