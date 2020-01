Libia, On. Librandi (IV): Conte-Di Maio l’incognita per politica estera che del populismo ha fatto l’unica bandiera da ammainare

Agenpress. Sul futuro dell’Italia e su quello relativo alla collocazione internazionale c’è enorme incertezza e preoccupazione. Emerge grande confusione dal tentativo in atto nell’M5S di riportare ordine all’interno del governo nazionale mentre il Medio Oriente infiamma.

L’Iran promette vendetta contro gli USA per Soleimani, Israele eleva il livello di allerta, la Turchia sta per inviare le sue truppe in Libia dove gia’ sono all’opera i mercenari.

Serve più Stato e serve più Europa, è il momento di ricompattare l’Occidente, i più importanti paesi europei devono tracciare una linea comune nell’alveo della Nato continuando in quella tradizione che ha tutelato fino ad oggi la nostra sicurezza nazionale. Conte e Di Maio invece si confermano l’incognita per una politica estera che del populismo ha fatto l’unica bandiera, ora da ammainare, davanti alla probabile guerra in Libia.

Lo dichiara il deputato di Italia Viva, Gianfranco Librandi.