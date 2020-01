Agenpress. Penso a Roma. E quando leggo certe cose mi vergogno per i romani perché non meritano questa gestione della monnezza.

In tutto il mondo i rifiuti sono occasione di business. A Roma sono occasione di vergogna. Non è giusto, non è logico, non è dignitoso.

E’ quanto dichiara, in una nota, il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi in merito all’articolo pubblicato dal “Messaggero” dove l’Ama è ridotta a noleggiare i camion per portare via l’immondizia.