Che tempo farà? L’ Anticiclone determinerà condizioni meteo in prevalenza stabili

Agenpress – L’inizio di questa settimana è caratterizzato da un robusto campo di alta pressione che di estende dalle Azzorre fin verso l’Europa: anche il nostro paese viene dunque interessato dall’anticiclone che determinerà condizioni meteo in prevalenza stabili.

Unico disturbo dovuto ad una piccola goccia fredda in transito dall’Adriatico verso il basso Tirreno.

Le condizioni meteo non subiranno importanti variazioni se non per alcune regioni. Qualche debole pioggia interesserà i settori costieri della Toscana come anche Sardegna e localmente Sicilia occidentale.

Il tempo continuerà ad essere nel complesso stabile con temperature in lieve aumento specie nei valori massimi.

Anche la seconda decade di gennaio non dovrebbe subire particolari variazioni dal punto di vista meteorologico.

