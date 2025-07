Previsioni Meteo 11 Luglio 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giono 11 Luglio 2025.

AL NORD – Condizioni di tempo per lo più asciutto al mattino al Nord con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento entro il pomeriggio con piogge e temporali sparsi soprattutto sui settori alpini, ma localmente anche sulle pianure di Nord-Est. Fenomeni in esaurimento dalla notte.

AL CENTRO – Cieli sereni al mattino sulle regioni centrali. Al pomeriggio nuvolosità cumuliforme in aumento sulle zone interne ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e in nottata ancora tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE – Tempo per lo più stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi lungo l’Appennino. Si rinnovano condizioni di tempo stabile anche in serata e nottata con ampie schiarite.

Temperature in generale rialzo sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta la Penisola.