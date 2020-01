Bari. Le mani della criminalità sui giochi. La gdf sequestra 7,5 mln e arresta 36 persone

Agenpress – La Guardia di finanza al termine di un’indagine che ha portato all’emissione da parte del gip di 36 ordinanze di custodia cautelare in carcere ha scoperto che i clan della criminalità barese avevano messo le mani sul settore dei giochi.

Dall’inchiesta, coordinata dalla Dda di Bari, è emerso che i membri dell’organizzazione avevano concentrato i propri interessi sull’installazione e sulla gestione degli apparecchi di intrattenimento nei negozi e nelle sale gioco in città.

Dei 36 soggetti coinvolti nell’inchiesta, condotta dagli uomini del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Bari e da quelli del Gico, alcuni appartengono a storici clan baresi: gli Anemolo, gli Strisciuglio e i Capriati. Oltre agli arresti, i finanzieri di Bari e dello Scico di Roma stanno eseguendo sequestri di beni per un valore complessivo di oltre 7,5 milioni. I dettagli dell’operazione verranno resi noti in una conferenza stampa in programma alle 10.30 in procura a Bari.