Meloni: “Comune di Roma cancella pubblicità a Spin Time Labs. Meglio tardi che mai”

Agenpress. Ricordate il palazzo occupato di via di Santa Croce in Gerusalemme che il Campidoglio aveva inserito tra gli spazi culturali polifunzionali della città e che oggi è finito al centro di un’indagine della Procura per il Capodanno abusivo e a pagamento organizzato dai centri sociali?

Dopo la denuncia di Fratelli d’Italia, che su questo ha presentato anche un’interrogazione al sindaco Raggi, il Comune di Roma ha cancellato dal sito turistico ufficiale turismoroma.it l’ignobile pubblicità che aveva fatto allo Spin Time Labs. Meglio tardi che mai.

Lo dichiara, in una nota, la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.