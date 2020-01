Monopattino più pericoloso della bici. Sale rischio traumi. Codacons, confermati nostri timori

Agenpress – Lo studio condotto negli Usa e pubblicato da JAMA Surgery, secondo cui i monopattini elettrici risultano più pericolosi delle biciclette e fanno aumentare il rischio di traumi e incidenti, conferma in pieno le preoccupazioni del Codacons sollevate in occasione dell’entrata in vigore in Italia delle nuove norme sui monopattini.

“E’ evidente che tali mezzi di locomozione possono risultare un pericolo, al pari di motocicli e automobili, ma la legge non prevede alcuna misura sul fronte della sicurezza – spiega il presidente Carlo Rienzi – Ad esempio non è previsto alcun obbligo di indossare il casco per chi circola su monopattini elettrici, nonostante sia elevatissimo il rischio di subire traumi alla testa, e nulla si dice in merito a responsabilità e coperture assicurative in caso di incidente”.

“Per tale motivo abbiamo chiesto di vietare la circolazione dei monopattini elettrici in Italia, almeno fino a che non sarà previsto l’obbligo del casco per i conducenti, e di sequestrare tutti i monopattini presenti sul territorio, a salvaguardia dell’incolumità degli utenti” – conclude Rienzi.