Roma. Piano Sanpietrini sì, ma fatto bene

Agenpress. Nella giornata di oggi, giovedì 9 gennaio 2020, la Sindaca di Roma Virginia Raggi, e l’Assessora alle Infrastrutture Linda Meleo hanno annunciato l’ennesimo avvio del “Piano Sampietrini” a partire da via IV novembre.

Via IV novembre, insieme a Via Nazionale, fa parte di quello che è sempre stato definito “il Salotto di Roma”. Entrambe sono state realizzate con speciali sampietrini in porfido rosso provenienti dalle cave del Trentino, e scelti per dare più prestigio alla strada, una pavimentazione presente esclusivamente in queste due vie.

In passato la Soprintendenza monumentale si era appellata all’intangibilità dei vincoli apposti sulla pavimentazione di tutto il centro storico, in occasione della richiesta di togliere il caratteristico selciato da Borgo Pio nel 2015, con il risultato di lasciare inalterato il fascino di una delle zone più turistiche.

A tal proposito, l’Associazione Culturale Sampietrino richiede che sia garantita la tutela di tutti gli assi viari monumentali, attuando un nuovo piano di ricognizione, verifica e ripavimentazione degli stessi, con l’utilizzo delle nuove tecniche di posa in opera disponibili e con un occhio all’evoluzione della mobilità della Capitale.

Per preservare sia l’identità storica della città che la sicurezza su strada dei suoi cittadini.

Come sempre l’Associazione Culturale Sampietrino, nata con lo scopo di tutelare, promuovere e diffondere la conoscenza della storia del sampietrino romano, è a disposizione con le proprie conoscenze e i propri studi per confronti e approfondimenti sul tema della pavimentazione storica di Roma.