Nel 70° anniversario della nascita, l’UGL cambia logo: “Il lavoro cambia, anche noi”

Agenpress. Mercoledì 15 gennaio, alle ore 18.00, nella splendida cornice di Spazio Novecento a Roma, si terrà l’evento “Il lavoro cambia, anche noi” per presentare il nuovo logo UGL, in occasione del 70o anniversario del Sindacato.

“Siamo lieti di presentarvi il nuovo logo UGL che descrive il sindacato del domani. Si tratta di un’operazione di restyling che segna l’evoluzione del nostro sindacato nei suoi primi 70 anni di attività, a servizio dei lavoratori. Il logo, rinnovato nella forma, non è solo un’immagine, ma è il simbolo che ci accompagnerà verso nuovi traguardi nella consapevolezza che il nostro principale obiettivo è la tutela dell’occupazione in un mondo del lavoro in continuo cambiamento.” Spiega Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, che sarà presente all’evento.