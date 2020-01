Antisemitismo: Carfagna sia garante per Governo a applichi definizione dell’IHRA

Una mozione votata all’unanimità dalla Camera dei deputati nell’ottobre del 2018 impegna l’esecutivo a farlo

Agenpress. “Chiedo al Presidente Conte di farsi garante per il suo governo e di far adottare anche all’Italia la definizione di antisemitismo introdotta dall’IHRA. L’esecutivo infatti deve ancora dare seguito all’impegno a cui la Camera dei deputati, votando all’unanimità una mozione di cui sono prima firmataria, lo ha vincolato nell’ottobre del 2018.

L’IHRA allarga il concetto di antisemitismo includendovi anche l’antisionismo. Oggi applicare in Italia, come hanno già fatto altri paesi europei e come invita a fare l’UE, è più che mai urgente. Una indagine condotta da Euromedia Research parla chiaro: nel nostro Paese, l’orrore dell’odio verso gli ebrei rialza la testa. Addirittura, il 6,1% degli intervistati si dichiara apertamente antisemita. In molti ritengono che gli ebrei abbiano troppo potere e che si reputino una razza superiore.

Negare il diritto di esistere allo Stato d’Israele, significa negare un rifugio sicuro a tutte le persone di religione ebraica che si sentono minacciate e che subiscono ritorsioni o attentati nei paesi in cui risiedono. L’antisemitismo e l’odio verso Israele avanzano, il nostro governo deve prenderne atto e deve smetterla di tergiversare dando seguito a quanto il Parlamento gli ha chiesto più di un anno fa. Sarebbe un segnale importante, una precisa indicazione, visto l’approssimarsi del 27 gennaio, Giorno della Memoria”.

Lo dichiara Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.