L’opinione di Roberto Napoletano: “Basta favolette”

Agenpress. Quello che raccontiamo oggi è un caso da manuale di autodistruzione. Un Paese che decide a tavolino di farsi fuori da solo. Per lungo tempo inconsapevolmente, da un po’ consapevolmente. Non è più un mistero per nessuno che, con il trapano della Spesa Storica, lo Stato allargato estrae dal bilancio pubblico nazionale 60 e passa miliardi l’anno dovuti al Sud per spesa sociale e infrastrutture di sviluppo e li regala tutti di un colpo al Nord per finanziare ogni genere di assistenzialismo, se non indirettamente perfino attività della criminalità organizzata.

La Regione Piemonte per i suoi servizi generali spende cinque volte di più della Regione Campania e ha un milione e mezzo di abitanti in meno. Addirittura, da sola, spende molto di più di quanto spendono tutte insieme Campania, Puglia e Calabria.

Taciamo, per carità di patria, sugli scandali di Piemonte e Valle d’Aosta che aprono uno squarcio sugli abissi a cui ci conduce tanta dissennatezza nell’impiego della spesa pubblica. Si sono ottenuti due risultati “straordinari”. Primo. Si è inferto un colpo mortale alla grande impresa privata del Nord e si sono educati strati sempre più larghi dell’economia settentrionale alla cultura della rendita. Secondo. Si è privato il Mezzogiorno di treni veloci, reti immateriali e si è fortemente ridimensionata la spesa sociale.

Risultato: il Nord è diventato l’appendice meridionale del gigante tedesco afflitto da fragilità senile, produce macchine di qualità e offre soluzioni a economie molto più forti di noi che si prendono la tecnologia e ci regalano una quota minima (volatile) dei loro mercati; il Mezzogiorno, abolito per ogni genere di investimento pubblico e isolato geograficamente, conosce la più forte caduta del suo reddito pro capite ormai pari al 50% di quello del Nord e priva, di fatto, il sistema produttivo settentrionale del suo principale mercato di “esportazione” che sono i consumi di venti milioni di persone. Siamo al capolavoro dei capolavori……….

