Udc: domenica prossima Cesa a Lamezia Terme, convegno su ‘storia democratici cristiani’ con M. Fida Moro

Agenpress. Il segretario nazionale UDC Lorenzo Cesa si recherà, domenica prossima, 19 gennaio 2020, a Lamezia Terme (Catanzaro) per prendere parte ad una serie di iniziative nell’ambito della campagna elettorale in vista delle prossime Elezioni Regionali in Calabria, in programma il 26 gennaio.

A partire dalle ore 10,30, in modo particolare, si svolgerà – presso il T-Hotel di Lamezia Terme – il convegno dal titolo “La storia dei democratici cristiani in Italia” nel corso del quale sono previsti, fra gli altri, gli interventi di Cesa, Francesco Talarico (segretario regionale UDC Calabria) e la testimonianza di Maria Fida Moro.

Saranno presenti i candidati UDC che correranno alle prossime Elezioni regionali.