Alessandro Di Battista: “Oggi un parlamentare è più irrilevante di un consigliere di amministrazione”

AgenPress. “Io non sto qui a parlare di un Movimento che ho lasciato cinque anni fa. Io sono convinto di aver agito bene e di aver seguito i miei ideali. Posso parlare della mia esperienza da Parlamentare e non di quando ne sono uscito. Sono fiero di come mi sono comportato in Parlamento. Dissi sempre che per me la politica non è una professione, un servizio civico che occorre donare alla collettività per un tempo limitato”.

Lo ha affermato l’attivista, saggista ed ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, nel corso del programma “Filorosso”, condotto da Manuela Moreno, in diretta su Rai 3.

“Per me contano di più le idee. Perché preferisco girare a testa alta”. Secondo l’ex deputato “oggi un parlamentare è più irrilevante di un consigliere di amministrazione di un fondo finanziario”.