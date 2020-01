Craxi, Battistoni (FI): “Spetta a noi il processo di riabilitazione politica e umana di Bettino Craxi”

Agenpress. Ho fatto parte della delegazione venuta ad Hammamet in rappresentanza di Forza Italia. È per me un grande onore ed una enorme responsabilità, perché sarà compito della nostra classe dirigente riabilitare politicamente e umanamente Bettino Craxi, un personaggio la cui storia merita di essere riscritta.

Sono stati tre giorni importanti in Tunisia, in cui l’Italia si è resa conto di quanto Craxi sia stato uno dei personaggi più importanti della nostra storia. Il leader socialista vedeva l’Italia come punto centrale e strategico del Mediterraneo ed ha, per primo, compreso ed affrontato il rischio migratorio. Riformista vero, ha puntato a svecchiare il Paese al suo interno e a renderlo grande e competitivo all’estero.

Struggente il docu-film trasmesso in anteprima sulla sua vita e sul suo esilio forzato in Tunisia.

Craxi non ha mai smesso di amare il suo Paese, di occuparsene anche da quaggiù, da dove, con il suo famoso fax, scriveva ai giornali, che troppo spesso lo hanno ignorato.

Alla Fondazione Craxi e a sua figlia Stefania vanno i miei complimenti per la tenacia e la caparbietà con cui hanno cercato, in questi 20 anni, una giustizia ed una revisione storica che, ancora oggi, tarda ad arrivare.

Infine, il sentito saluto alla tomba di Craxi, in quel cimitero rivolto verso il mare, da dove, idealmente, può continuare a guardare la sua Italia.

Così in una nota il Sen. Francesco Battistoni, commissario regionale delle Marche di Forza Italia.