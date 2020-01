Usa impeachment. Risoluzione, 2 giorni per accusa e difesa Donald Trump

Agenpress – La risoluzione presentata dal leader della maggioranza repubblicana al Senato Mitch McConnell prevede di dare ai manager dell’impeachment (l’accusa) e al team difensivo del presidente 24 ore a testa in due giorni per presentare i loro argomenti di apertura del processo.

Non c’e’ menzione di una mozione per respingere gli articoli d’impeachment, come volevano alcuni difensori del tycoon, ma c’e’ una opzione per mozioni in generale che offrirà’ l’opportunità’ di proporre questa istanza piu’ avanti nel corso del dibattimento.

Seguiranno 16 ore di domande da parte dei senatori. Lo riferisce la Cnn. La risoluzione, che verrà’ discussa e votata oggi, rimanda a dopo questa fase la discussione sulla possibilità’ di mozioni per chiedere con mandati testimoni e documenti.