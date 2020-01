Di Maio. Renzi, “inesorabile discesa”. Le Monde, “cadono le teste prima della disfatta”

Agenpress – “Penso che i grillini abbiano iniziato una inesorabile discesa. Erano la novità, adesso sono il passato: del resto è facile fare il populista quando sei all’opposizione, ma se vai al governo tutto cambia”.

Lo dice Matteo Renzi in un’intervista al Messaggero sulle dimissioni di Di Maio, per il quale provo rispetto umano. Quando sei al top tutti ti adulano, quando perdi tutti ti massacrano. Di Maio conoscerà l’amaro sapore che ha l’ipocrisia degli ex amici: nulla di nuovo sotto il sole, è capitato anche ad altri. E ancora capiterà”.

Il leader di Italia Viva spera che ora Di Maio “si concentri sul far bene il ministro degli Esteri. L’Italia deve evitare di perdere posizioni importanti, a cominciare dalla Libia”.

Di Luigi Di Maio parla anche Le Monde. “La disfatta si annuncia talmente schiacciante che le teste cominciano a saltare anche prima del giorno del voto”. Per il quotidiano francese, il voto in Emilia-Romagna e in Calabria “rischia di rivelarsi disastroso per il M5S”. E quella di Luigi Di Maio è una “scommessa a rischio”.