Virus Cina: prima analisi escludono contagio per la donna di Bari

Agenpress – I primi riscontri, farebbero escludere che la donna di Bari possa essere stata contagiata dal coronavirus cinese. Secondo quanto si apprende i sanitari avrebbero individuato un’altra patologia. Le analisi sono pero’ ancora in corso e i campioni sono stati inviati all’Istituto Spallanzani di Roma per la conferma definitiva.

La donna, una cantante della provincia di Bari, giunta dalla Cina era arrivata al pronto soccorso con sintomi apparentemente influenzali, febbre e tosse, sono state attivate, come da circolare ministeriale, tutte le procedure previste per prevenire la diffusione del virus. Nel suo tour in oriente aveva toccato anche la zona di Wuhan, città di origine del virus.

Una volta tornata a Bari e con la comparsa dei primi sintomi simil-influenzali, si è allarmata per le notizie apprese dalla stampa sulla diffusione del virus in Cina e ha deciso di rivolgersi tempestivamente al Policlinico. A quel punto l’ospedale ha attivato la procedura prevista dal Ministero della Salute, con l’isolamento della paziente e i protocolli di sicurezza per il personale sanitario (camici monouso, guanti e mascherina).