Virus cinese. E’ stabile la donna barese, potrebbe essere dimessa entro 48 ore

Agenpress – Le condizioni della donna barese ricoverata per sospetto coronavirus, “sono assolutamente stabili e rassicuranti. In questo momento è ancora in isolamento da contatto e respiratorio”.

Ieri sera è rientrato l’allarme dopo che i primi esami hanno escluso il virus cinese e hanno accertato una positività per micoplasma, per questo “viene curata per quella che è la patologia che ha presentato e ci auguriamo che nei prossimi giorni potremo tranquillamente riportarla a una condizione di normale trattamento”, spiega il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore.

“La terapia potrebbe continuarla per bocca, la paziente sta già abbastanza bene. E’ sfebbrata, ieri sera aveva 37 di temperature e non ci sono complicanze. Certo, nessuno vieta che abbia due malattie e non una. Ma se sarà confermata esclusivamente solo questa infezione da micoplasma, la terapia la può fare a casa e in 48 ore potrebbe essere dimessa”, spiega Gioacchino Angarano, primario di malattie infettive al Policlinico di Bari.

I primi esami hanno segnalato una positività al micoplasma pneumoniae, una specie di batterio che causa polmonite. “La paziente è tranquilla – ha aggiunto il primario – perché è stata tranquillizzata da noi, ha capito che c’è stata la necessità di attivare l’isolamento e anche in reparto non c’è nessuna preoccupazione”.