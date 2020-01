Gaia Tortora: “Ora basta. Travaglio..Mavaffanculo”. 

Agenpress. In un articolo intitolato “Bonafede e Malafede”, il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio evidenzia che “la blocca-prescrizione non cambia di una virgola la sorte degli eventuali innocenti in carcere“. Quindi – sostiene Travaglio – “non c’è nulla di scandaloso se un ‘presunto innocente’ è in carcere: è la legge che lo prevede”.

La frase non è piaciuta a Gaia Tortora, figlia di Enzo Tortora, che su Twitter lo ha attaccato: “Non c’è nulla di scandaloso se un presunto innocente è in carcere” finora ho sopportato e sono stata una signora. Ora basta. Travaglio..Mavaffanculo”.