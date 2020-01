Task-force Ministero della Salute: “Proseguono regolarmente controlli e monitoraggio”

Agenpress. Proseguono regolarmente i controlli e il monitoraggio costante dopo la riunione della task-force di oggi del Ministero della Salute.

Sono oltre 400 le telefonate ricevute finora dalla sala operativa del numero verde 1500 per avere informazioni sul coronavirus (2019-nCoV).

“Sono in contatto costante con la commissaria europea alla Salute e con i colleghi europei in attesa di un prossimo confronto, che ho proposto in un colloquio con il ministro della Salute croato, Paese che ha la presidenza di turno”.

Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine dell’audizione in Commissione Affari Sociali della Camera.