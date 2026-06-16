Vertice dei Leader del G7 2026 [fotogallery]

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è a Évian-les-Bains per partecipare al Vertice dei Leader del G7 2026, organizzato nell’ambito della Presidenza francese del G7 e in programma fino al 17 giugno.

Dopo l’accoglienza ufficiale da parte del Presidente Macron, il Presidente Meloni ha preso parte alla cena di lavoro “Rispondere insieme alle grandi sfide internazionali”.

Nella seconda giornata, il Presidente Meloni ha partecipato alla sessione di lavoro in formato G7 e Ucraina e ha avuto un incontro bilaterale con il Primo Ministro del Canada, Mark Carney. In seguito ha preso parte alla sessione di lavoro con i Paesi Partner, Banca Mondiale, Banca Africana di Sviluppo e ha incontrato il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan.