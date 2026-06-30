Luigi Di Maio a Doha incontra il premier del Qatar

AgenPress. Missione diplomatica di alto livello per il Rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo, Luigi Di Maio, che oggi si trova a Doha per una serie di incontri istituzionali con le autorità qatariote. Al centro della visita il colloquio con il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, in un momento particolarmente delicato per gli equilibri del Medio Oriente e per i negoziati internazionali sul dossier nucleare iraniano.

Secondo quanto emerso da fonti diplomatiche, l’incontro si inserisce nel quadro delle iniziative promosse dall’Unione europea per sostenere gli sforzi di mediazione portati avanti da Doha tra Stati Uniti e Iran. Il Qatar continua infatti a svolgere un ruolo chiave come interlocutore privilegiato nelle principali crisi regionali, confermandosi uno degli attori più influenti della diplomazia mediorientale.

La visita di Di Maio assume un significato ancora più rilevante alla luce della presenza nella capitale qatariota di una delegazione statunitense impegnata in colloqui con il premier Al Thani nell’ambito dello stesso processo negoziale. L’obiettivo condiviso resta quello di mantenere aperti i canali di dialogo e favorire una soluzione diplomatica alle tensioni legate al programma nucleare iraniano.

Da quando è stato nominato rappresentante speciale dell’Ue per la regione del Golfo, incarico che ricopre dal 2023, Di Maio ha lavorato per rafforzare il partenariato strategico tra Bruxelles e i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, promuovendo il dialogo politico, la cooperazione economica e il coordinamento sulle principali questioni di sicurezza regionale.

L’incontro di Doha conferma la crescente attenzione dell’Unione europea verso il Golfo Persico, un’area considerata sempre più centrale non solo per gli approvvigionamenti energetici, ma anche per la stabilità geopolitica internazionale. In questo contesto, il Qatar si conferma un partner strategico per l’Europa e un interlocutore essenziale nei tentativi di mediazione che coinvolgono le principali potenze mondiali.