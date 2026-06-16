G7. Germania, polemiche per il regalo di Merz a Trump: la maglia numero 47 divide l’opinione pubblica

AgenPress. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz finisce al centro delle polemiche per il regalo consegnato al presidente americano Donald Trump durante il vertice del G7. Merz ha donato al leader statunitense una maglia della nazionale tedesca di calcio personalizzata con il nome “Trump” e il numero 47, un gesto che in Germania ha suscitato critiche e acceso il dibattito politico.

Il dettaglio che non è passato inosservato è proprio il numero scelto. Il 47 richiama infatti il fatto che Trump sia il 47esimo presidente degli Stati Uniti, ma contiene anche un evidente riferimento calcistico, in un momento in cui la Coppa del Mondo è in corso tra Stati Uniti, Canada e Messico. Il dono è stato presentato come un omaggio simbolico che unisce sport e politica, sfruttando l’evento sportivo più seguito del pianeta per sottolineare il legame tra Berlino e Washington.

La consegna della maglia è avvenuta a margine di una sessione di lavoro del G7 dedicata alla guerra in Ucraina. Trump ha mostrato il retro della maglia ai fotografi prima di riporla sul tavolo, mentre Merz ha condiviso sui social le immagini dell’incontro accompagnandole da un messaggio che richiamava l’idea di una squadra comune tra i due Paesi.

Tuttavia, in Germania il gesto non è stato accolto da tutti positivamente. Alcuni osservatori e settori dell’opposizione hanno interpretato il regalo come un’eccessiva manifestazione di cordialità nei confronti di Trump, figura che continua a dividere profondamente l’opinione pubblica europea. Le critiche si concentrano soprattutto sul significato politico attribuito al numero 47, letto da alcuni come una celebrazione personale del presidente americano più che come un semplice riferimento sportivo.

I sostenitori del cancelliere difendono invece la scelta, sostenendo che la diplomazia si nutre anche di simboli e gesti informali. Secondo questa interpretazione, la maglia rappresenterebbe un tentativo di rafforzare il dialogo con Washington in una fase internazionale particolarmente delicata, segnata dalle tensioni geopolitiche e dalle questioni legate alla sicurezza europea.

Non è la prima volta che Merz sceglie regali dal forte valore simbolico per Trump. Nei precedenti incontri aveva già consegnato al presidente americano una copia della certificazione di nascita del nonno paterno, originario della Germania, oltre a una mazza da golf personalizzata, entrambi pensati per richiamare aspetti della storia familiare e degli interessi personali del leader statunitense.

Questa volta, però, il numero 47 stampato sulla schiena della maglia ha trasformato un semplice omaggio sportivo in un messaggio politico che continua a far discutere. Un dettaglio apparentemente marginale, ma sufficiente a riaccendere in Germania il confronto sul rapporto che il nuovo cancelliere intende costruire con la Casa Bianca e con un presidente che resta una delle figure più controverse della politica internazionale.