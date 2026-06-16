G7. Emmanuel Macron accoglie Giorgia Meloni con la canzone Felicità di Albano e Romina [video]

AgenPress. Emmanuel Macron nella serata di ieri ha pubblicato sui social spezzoni del benvenuto ufficiali ai capi di Stato e di governo che partecipano al summit in Francia e per ciascuno ha individuato un brano musicale di sottofondo.

Per Giorgia Meloni la scelta è caduta su Felicità di Albano e Romina, per Donald Trump ha invece scelto Love is along road di Tom Petty. Al cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dedicato Lieblingsmensch (che significa Persona preferita) di Namika mentre per la giapponese Sanae Takaichi ha optato per Arigato dei Nxnja Beats, e per il canadese Mark Carney J’irai où tu iras (Andrò dove andrai tu) di Celine Dion.

A chiudere la speciale playlist The world is not enough dei Garbage, colonna sonora di James Bond, con cui ha omaggiato il premier britannico Keir Starmer, e L’inno alla gioia per i vertici dell’Ue Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, e Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo.