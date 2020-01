Virus: Bagnasco (FI), “Risposta puntuale Ministro Salute a nostro appello”

Agenpress. “Puntuale e precisa la risposta arrivata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza al quale avevamo rivolto la richiesta, insieme all’onorevole Roberto Novelli, di venire a relazionare la commissione, sull’emergenza causata dal Virus in Cina.

Speranza ha confermato che il nostro Paese è in attesa delle valutazioni dei vertici dell’Oms, che sono in Cina proprio in queste ore. Ha inoltre comunicato di aver istituito, dal 22 gennaio, presso il gabinetto del ministero, una task force con i rappresentanti del ministero stesso, delle Regioni, dei carabinieri del Nas, degli ordini di medici e degli infermieri, sul coronavirus.

La task force e’ permanentemente operativa, si riunisce quotidianamente e segue in tempo reale la situazione per fronteggiare eventuali criticità. Seppur l’attento monitoraggio ci rassicura, restiamo in attesa con l’augurio che si possano avere risposte positive in merito al virus che è tornato a terrorizzare tutto il mondo” –

Così Roberto Bagnasco, Capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Sociali alla Camera, a margine dell’audizione del Ministro della Salute Speranza sul virus cinese.